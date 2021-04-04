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3 شخصيات مختلفة لغادة عبدالرازق في "لحم غزال"

MBC MASR - RAMDAN 2021 - LAHM GAZAL - 10
غادة عبدالرازق في مشهد من المسلسل

3 شخصيات مختلفة لغادة عبدالرازق في "لحم غزال"

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوارها شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر، ويتولى إخراجه محمد أسامة

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القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

"غزالة السيد أبو آدم" هو اسم الشخصية التي تلعبها الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، في مسلسلها الجديد "لحم غزال"، والذي تنافس به في شهر رمضان المقبل، ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر".

وما بين الماضي والحاضر والمستقبل، تلعب غادة عبدالرازق 3 شخصيات مختلفة، داخل أحداث العمل، وفقا للمستجدات والأحداث التي تقع في العمل، وتضطرها إلى اللعب بشخصية دون الأخرى وفق الأحداث.

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المسلسل يشارك في بطولته إلى جوارها شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر، ويتولى إخراجه محمد أسامة.

ويقدم شريف سلامة في المسلسل دور المعلم "علي مأمون" الذي يعمل كجزار يمتلك عدد من المحال الخاصة بالجزارة، ويواجه العديد من الصراعات في الأحداث، ويصطدم بالعديد من الشخصيات داخل المسلسل.

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2 صور

ورفض شريف سلامة أن يصنف شخصيته على كونها الشريرة في العمل، خاصة أنه إنسان يمتلك مميزات وعيوباً، والبعض قد يراه طيبا والبعض الآخر قد يراه شريرا، لذلك يترك الحكم للمشاهد.

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2 صور

فيما تلعب مي سليم دور "شوق" في المسلسل، وتعاني العديد من الأمور والأزمات خلال الأحداث، وبسبب تلك الشخصية عانت مي سليم من الاكتئاب خلال التصوير بسبب توحدها مع الشخصية وتعاطفها معها.

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وبشخصية بعيدة كل البعد عنها على المستوى الشخصي، تقدم وفاء عامر شخصية "قدرية" المرأة القوية ذات النفوذ، حتى إن طبقة الصوت التي تستخدمها وفاء عامر في المسلسل ليست هي طبقة الصوت الخاصة بها في حياتها الطبيعية.

وكشفت وفاء عامر عن تلقيها اتصالا هاتفي من غادة عبدالرازق بطلة المسلسل، حيث طلبت منها الأخيرة أن تتعاونا معاً، وهو ما رحبت به، خاصة أن علاقة قوية تجمعها بغادة عبدالرازق.

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