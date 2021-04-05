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ما العلاقة بين وقف تصوير مسلسل "الملك" وعرض المومياوات الملكي؟

ما العلاقة بين وقف تصوير مسلسل "الملك" وعرض المومياوات الملكي؟

الحملة جاءت بالتزامن مع تنظيم مصر لحدث عالمي وهو موكب المومياوات الملكية، الذي أبهر العالم، وكان سببا في تسليط البعض الضوء على المغالطات التاريخية التي حملها البرومو الرسمي للمسلسل

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القاهرة- أحمد الريدي

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يبدو أن الحملة التي واجهت مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف، ويتناول قصة كفاح طيبة عبر شخصية البطل الرئيسي "أحمس"، تسببت في ردة فعل سريعة.

تلك الحملة التي جاءت بالتزامن مع تنظيم مصر لحدث عالمي وهو موكب المومياوات الملكية، الذي أبهر العالم، وكان سببا في تسليط البعض الضوء على المغالطات التاريخية التي حملها البرومو الرسمي للمسلسل.

2 صور
2 صور

وهو ما دفع الشركة المنتجة للعمل لإصدار بيان أكدت فيه وقف تصوير المسلسل، وتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا.

على أن يتم إبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى وإن ترتب على الأمر عدم عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، ذلك الأمر الذي يضع العمل في أزمة حقيقية.

خاصة وأن المسلسل كان تصويره مستمر بشكل طبيعي، وبعض المشاهد تم تصويرها يوم الأحد دون أن يكون لدى الأبطال أية معلومات حول القرار المتخذ
غير أن الجدل أثير بسبب اللحية الخاصة ببطل المسلسل، وما قيل أن الشخصيات التي يتناولها المسلسل لم تكن تظهر بهذا المظهر في ذلك العصر، بالإضافة إلى بعض المخالطات التاريخية التي ظهرت في الإعلان الرسمي.

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