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فيديو الطيارة يورط محمد رمضان بـ6 ملايين.. والفنان يرد

محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر
محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

فيديو الطيارة يورط محمد رمضان بـ6 ملايين.. والفنان يرد

الفنان نشر فيديو عبر إنستغرام اعتبره البعض رفضاً للحكم

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القاهرة - أحمد الريدي

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عادت قضية الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر التي تسببت بها صورة الفنان داخل كابينة قيادة طائرة كان يتولى قيادتها أبو اليسر إلى التداول مجدداً، بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بمصر اليوم الأربعاء بإلزام "النمبر1"بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضاً.

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تلك الأزمة التي مر عليها سنتان تقريباً، حينما نشر رمضان مقطع فيديو يشارك فيه بقيادة الطائرة ما تسبب بضجة كبيرة قررت على إثرها وزارة الطيران المدني المصرية سحب رخصة الطيار وإيقافه عن العمل مدى الحياة، ليخرج الأخير ويقاضي رمضان عبر أكثر من دعوى قضائية.

وعبر الجولات الماضية كان الطيار الموقوف يفوز ببعضها، فيما يفوز رمضان بأخريات، إلى أن جاء الحكم النهائي الأول الذي يحصل عليه الطيار الموقوف.

الفنان يرد

وكان أبو اليسر قد طالب بتعويض قيمته 25 مليون جنيه، قبل أن تقضي المحكمة بحصوله على 6 ملايين فقط.

وفي أول ردة فعل على الحكم القضائي، نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر "إنستغرام" يظهر فيه وهو في حوض السباحة يقوم بإلقاء الأموال في الماء، وهو ما اعتبره البعض تعبيرا عن عدم اهتمامه بالحكم الذي صدر ضده.

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