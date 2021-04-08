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عودة مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان

كوفيد 25
"كوفيد 25"

عودة مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان

المنصات الرقمية المستحدثة فرضت التخلي عن ظاهرة الـ 30 حلقة

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القاهرة- أحمد الريدي

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أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذي تنطلق فيه عروض الأعمال الدرامية في موسمها الأبرز، ويحاول النجوم استمالة الجمهور إلى أعمالهم.

وبعد سنوات من تنافس الأعمال الدرامية ذات الـ 30 حلقة، يشهد موسم هذا العام ظاهرة عودة مسلسلات الـ 15 حلقة، حيث تتواجد 4 أعمال تتنافس في السباق مدتها 15 حلقة فقط.

احسن أب
احسن أب

الظاهرة ليست بجديدة على عالم الدراما المصرية، خاصة أن المسلسلات في البدايات كانت تعرض ولا تتعدى الـ 15 حلقة، قبل أن تغزو ظاهرة الحلقات الثلاثين الدراما المصرية.

ويبدو أن توافر المنصات الرقمية المستحدثة التي باتت تعرض أعمالا درامية لا تتعدى حلقاتها الـ 10 حلقات، وتلقى متابعة كبيرة من قبل الجمهور، هو ما شجع صناع الأعمال على اختصار مسلسلاتهم.

أول الأعمال الدرامية التي تعرض في 15 حلقة هذا العام هو مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف، إلا أنه سيحتل موقعه عبر الشاشات في النصف الثاني من الشهر الفضيل، ولن يتواجد في النصف الأول.

عالم موازي
عالم موازي

المسلسل الذي تكتبه إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، يدور حول البطل الذي يقدم شخصية "يوتيوبر" يحاول محاكاة تطور وباء فيروس كورونا، ومعرفة ما سيحدث مع الوباء في السنوات المقبلة، على أن يتطرق العمل لأمور الأبحاث واللقاحات، في إطار تشويقي.

فيما يعود هاني سلامة للدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، والتي تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي، إلا أن العمل أضيفت إليه بعض الشخصيات والأحداث الأخرى.

ويشارك في بطولة العمل: هاني سلامة ودرة ومحمد لطفي ويسرا اللوزي، ومن إخراج محمد العدل.

بين السما والأرض
2 صور بين السما والأرض
2 صور
بين السما والأرض
بين السما والأرض
كوفيد 25
كوفيد 25

ويبدو أن صناع المسلسل قرروا تقديمه في 15 حلقة للابتعاد عن المط والتطويل، ومن أجل تقديم جرعات درامية مكثفة في الحلقات التي انتهى تصويرها قبل أيام.

ثالث الأعمال الدرامية التي تقدم هذا العام في 15 حلقة، هو مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع الذي اعتاد التواجد في الموسم الدرامي خلال السنوات الماضية.

ويقدم ربيع في المسلسل شخصية أب يحاول جاهدا أن يكون الأب المثالي، إلا أن العديد من المواقف الكوميدية تحدث خلال حلقات العمل الذي يتولى إخراجه معتز التوني.

ومن المقرر أن يتواجد علي ربيع في النصف الأول من شهر رمضان، بعدما أوشك على الانتهاء من المسلسل، وقام بتسجيل الأغنية الخاصة بالتيتر بالمشاركة مع المطرب الشعبي عمر كمال.

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واستمرارا للأعمال الكوميدية، تتواجد دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان بمسلسلها "عالم موازي" الذي تعود به مع فريقها الذي اعتادت على أن يزاملها خلال الفترة الأخيرة، حيث يتواجد المنتج هشام جمال.

وتشارك البطولة دلال عبد العزيز وشيماء سيف في المسلسل الذي كان يحمل اسم "المدينة" قبل أن يتحول لـ "عالم موازي".

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