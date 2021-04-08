نتفرج بعدها نحكم.. انقسام الفنانين بعد وقف "الملك"

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ومازال مصير مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف مجهولا.

المسلسل المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب الراحل نجيب محفوظ، والذي يجسد من خلاله عمرو يوسف شخصية "أحمس"، قررت الشركة المنتجة له إيقاف تصويره بسبب الجدل الذي أثاره عقب عرض البرومو الخاص به.

في ظل ما حمله المسلسل من مغالطات تاريخية تسببت في انتقادات كبيرة له من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الشركة المنتجة لتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في الآثار وعلوم الاجتماع لاتخاذ قرار حول السيناريو، حتى وإن اقتضى الأمر عدم عرض العمل في رمضان.

نتفرج بعدها نحكم

وأمام قرار الشركة المنتجة، وفي ظل ضيق الوقت الذي يمتلكه صناع المسلسل، حدثت حالة من الانقسام داخل الوسط الفني نفسه، بعدما شارك عدد من النجوم في وسم يحمل اسم "نتفرج بعدها نحكم"، مطالبين فيه بمنح صناع العمل الفرصة كي يعرضوا مسلسلهم.

على أن يكون لدى الجمهور الحق في الحكم على المسلسل بعد الانتهاء من عرضه، وألا تكون هناك أحكام استباقية على المسلسل دون مشاهدته.

ذلك الوسم الذي انطلق من عند المخرج عمرو سلامة، لكنه عاد بعدها بيوم واحد ليؤكد أنه لم يكن صاحب فكرة إطلاق الهاشتاج، دون الكشف عن صاحبه.

إلا أن الهاشتاج شهد مشاركة العديد من النجوم أبرزهم أحمد حلمي وكندة علوش زوجة عمرو يوسف بطل العمل، ولقاء الخميسي ودينا الشربيني وريم مصطفى التي تشارك في بطولة المسلسل.

كما شارك في الهاشتاج أمير كرارة وياسمين رئيس وريهام عبد الغفور وأحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، الذين تناقلوا رسالة واحدة كتبت واستخدموها في تعليقهم، والتي تؤكد على أنهم يقدمون الحكايات من أجل تسلية الجمهور.

وطالبوا بألا يتم الحكم على الجواب من عنوانه، وألا تتحول السوشيال ميديا لمحكمة فنية، لأن هذا الأمر له خطورة كبيرة فيما بعد، مشددين على كونهم سيدعموا زملائهم.

عكس التيار

وأمام هذه الحملة، قررت الفنانة نشوى مصطفى أن تسير عكس التيار، بعدما طالبت الجميع بالصمت خاصة وأن هذا سيكون من مصلحتهم في المقام الأول.

وأنه لابد من وجود احترام لمستهلك السلعة، الذي من الصعب أن يتم تقديم بضاعة بها عيوب له، خاصة وأن البضاعة المستوردة موجودة أمام عينيه بشكل يومي، والجميع يعلم أن البضاعة المستوردة تكون بمواصفات خاصة.

واعتبرت نشوى مصطفى أن المرحلة المقبلة سيكون شعارها "البقاء للأشطر"، وأن من سيفوز في السباق المقبل سيكون الأفضل، وعلى المستسهلين التركيز وعدم الاستسهال.

فيما حاول الفنان صلاح عبد الله أن يشارك في الأمر بشكل كوميدي، بعدما نشر صورة طريفة من أحد أفلامه، وعلق عليها مطالبا الجميع بالاختلاف بأدب وأن يكون هذا هو الأساس بينهم.