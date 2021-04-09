برنامج "سؤال مباشر".. علوان: مشاكل الكتابة والنشر في زمن كورونا

ضيف برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية" هذا الأسبوع هو الروائي ورئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، الدكتور محمد حسن علوان، ويتناول مشاكل الكتابة والنشر في زمن كورونا.

علوان يرى أن جائحة كورونا انعكست في شكل كبير على عمل الهيئة، والناشرون أيضاً تأثروا نتيجة إلغاء معرض الكتاب الدولي، وتعرضوا لضربة موجعة بسبب الجائحة.

في المقابل، لاحظ علوان أن الإغلاق بسبب الجائحة أدى إلى زيادة في إنتاج الكتب ونشر المقالات الأدبية، موضحا أن الهيئة تسعى لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وعن معاناة الأدباء والناشرين والمترجمين يقول علوان: "هناك غياب للدعم أثناء الكتابة وبعدها لتسويق المؤلفات، فضلا عن الغياب عن المحافل الثقافية الدولية، والناشر السعودي كان غير قادر على المنافسة، والأدباء يرون أن عقودهم مع دور النشر مجحفة".