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"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب

"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب

رمضان يواجه حملة انتقادات شديدة بسبب تصرفاته في اليومين الماضيين عبر السوشيال ميديا، حينما ظهر وهو يلقي بالدولارت في حوض السباحة

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القاهرة- أحمد الريدي

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يبدو أن أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب لن تمر مرور الكرام، في ظل المناوشات التي تقع بين الثنائي بين الحين والآخر.

في ظل التصرفات التي يقوم بها رمضان وتتسبب في إثارة الجدل، ويعلق عليها أديب في برنامجه التلفزيوني، ما يدفع رمضان للعودة من أجل التعقيب على حديث أديب.

وبعد الجدل الذي تسبب فيه رمضان وهو يظهر في مقطع فيديو يلقي بالأموال في حوض السباحة، خرج أديب ليهاجم مثل هذه التصرفات، معتبرا أن من قام بمنح رمضان الأموال قادر على أن ينتزعها منه بسبب هذه الأمور.

ولم يصمت رمضان تجاه هذه التصريحات والانتقادات التي وجهها أديب، ولكنه رفض أن يرد على مضمون حديث أديب، واختار أن يسخر من الحديث باستخدام مشهد من مسلسل سابق له.

واستعان رمضان بجملة ذكرها أديب في برنامجه حينما قال "يا محمد احنا اللى كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، وألحق بها رمضان جملة من مسلسل "الأسطورة" الذي قدمه قبل سنوات.

والتي كان يقول فيها لأحد الأشخاص "بس يا بابا"، فظهر وكأن رمضان يوجه حديثه إلى عمرو أديب قائلا "بس يا بابا"، وقام بعدها بنشر الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم التصرف إلا أن رمضان يواجه حملة انتقادات شديدة بسبب تصرفاته في اليومين الماضيين عبر السوشيال ميديا، حينما ظهر وهو يلقي بالدولارت في حوض السباحة، بعد أن حكم عليه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف.

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