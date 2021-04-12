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رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب "ترند"

دينا الشربيني وشيرين رضا

رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب "ترند"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أثارت رسالة غامضة متبادلة بين الفنانتين دينا الشربيني وشيرين رضا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مساء أمس الأحد.

وظهرت شيرين رضا في مقطع فيديو نشرته كلا النجمتين، عبر خاصية القصص على صفحتيهما الخاصة على "إنستغرام"، قائلة: "دينا تقولي ولا أقول أنا؟"، لترد عليها الأخيرة: "لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش أمام الناس".

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو متسائلين عن ما يجمع بين شيرين رضا زوجة عمرو دياب الأولى، ودينا الشربيني الذي ربطته علاقة بينهما مؤخرا قبل أن تخرج أنباء عن انفصالهما، وهل هناك علاقة للنجم المصري الشهير بالرسالة الغامضة.

كما تحدث آخرون أنه ربما إعلان لعمل فني يجمع رضا والشربيني في شهر رمضان المبارك.

عمرو دياب يتصدر تويتر

وبعد ساعات قليلة من الرسالة الغامضة، تصدر النجم عمرو دياب موقع تويتر في مصر، بعدما كثرت الأقاويل والروايات حول مغزى الفيديو، وهل هو تآمر من شيرين رضا ودينا الشربيني للكشف عن أسرار تتعلق بحياته الخاصة.

يذكر أن شيرين رضا تجمعها علاقة صداقة وطيدة بدينا، كما قدمت نور ابنة شيرين دعما كبيرا للشربيني في بداية علاقتها بدياب، وحتى بعد الأزمة الأخيرة قالت نور إن علاقتها بدينا ستظل مميزة لأنها تحبها وتجدها "عطوفة".

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