فيفي عبده تخضع لعملية جراحية بسبب "خطأ طبي".. وتوجه رسالة

تسبب خطأ طبي في إدخال الفنانة المصرية فيفي عبده، المستشفى صباح الاثنين، لإجراء عملية جراحية غداً.

وقالت النجمة الشهيرة في فيديو نشرته على صفحتها عبر موقع "إنستغرام" إن السبب هو أن أحد الأشخاص أعطاها "حقنة بشكل خاطئ".

كما كتبت: "حسبي الله و نعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنه غلط في ظهري، تسببت إني أنا عندي عملية بكرة وأنا في المستشفى الآن".

وأضافت: "ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعولي، و اللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم".

وكشفت أن نقلها للمستشفى هذه المرة حقيقة وليس شائعة كما كان يتردد سابقا.