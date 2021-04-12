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كورونا يطال نيكول سابا وزوجها.. ومأزق على الهواء مباشرة

نيكول سابا ويوسف الخال "أرشيفية"

كورونا يطال نيكول سابا وزوجها.. ومأزق على الهواء مباشرة

الفنانة غردت عبر تويتر بعد الإعلان: "الحمد لله على كل شيء"

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، مساء الأحد، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا المستجد.

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وعلقت سابا على تغريدة نشرها حساب برنامج محلي عبر تويتر، نقل الخبر، وقالت فيها: "الحمد لله على كل شيء".

الجدير ذكره أن الفنانة كانت تعرضت، الاثنين الماضي، لوعكة صحية منعتها من تصوير حلقة تلفزيونية مع ذات البرنامج الذي نقل الخبر.

وقال البرنامج إن نيكول أبلغت الإعلامي المضيف باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي، الذي يذاع على الهواء مباشرة.

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