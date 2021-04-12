محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"

كشف الممثل المصري محمد رمضان، حقيقة الأموال التي ظهرت وهو يرميها خلال الأيام الماضية بالفيديوهات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "دي دعاية لأحد الإعلانات وكانت فكرة أحد المخرجيين الهنود".

وظهر رمضان وهو يرتدي الجلباب الصعيدي وهي ملابس شخصية "موسى" من مسلسله الرمضاني.

وقال محمد رمضان خلال مقابلة مع قناة مصرية"جمهوري لا حصر له، وأنا ناجح، والمتربصين بي أكبر من جمهور فنانين، وعمري في حياتي ما سافرت سياحة كله شغل".

يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

كما شن الاعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الايام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون" في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد.

وبعد رد رمضان بفيديو على عمرو أديب موجها له رسالة "بس يا بابا"، قرر أديب مقاضاة الممثل المصري.