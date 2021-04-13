أزمة تضرب مسلسل زينة قبل عرضه بساعات.. السعدني ينسحب

بعد أيام من إعلان الفنان المصري أحمد السعدني عن غضبه مما يجري في مسلسل "كله بالحب" الذي يشارك في بطولته إلى جوار زينة وصابرين، وحيرته بأنه لا يعرف إن كان الأفضل له هو الانسحاب وتقديم شكوى إلى نقابة الممثلين، أم الاستمرار في التصوير حتى لا يتضرر باقي الزملاء والفنيين في المسلسل.

وأخيرا قرر الفنان المصري الانسحاب بشكل رسمي من المسلسل، وعدم المشاركة في تصوير باقي دوره، مع تقديم شكوى لنقيب الممثلين بخصوص ما تعرض له.

وأعلن السعدني عن انسحابه من المسلسل واصفا إياه بـ "المهزلة"، مع تقديم شكوى رسمية لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، بسبب خرقها للعقد المبرم بينهما، مؤكدا تمسكه بكافة حقوقه المادية، ومعربا عن أسفه للجميع.

ليضع السعدني أسرة المسلسل في ورطة خاصة وأن العمل ينطلق عرضه مع الساعات المقبلة ضمن السباق الرمضاني، ولكن يبدو أن السعدني غاضب من التعامل على أن المسلسل من بطولة زينة وحدها، على الرغم من كونه بطولة جماعية.

وأبدى اندهاشه في اعتراضه السابق من كون مهمة الدعاية الخاصة بالمسلسل تقوم بها بطلة مشاركة في العمل، على الرغم من كونها مهمة شركة الإنتاج، ولم يشارك في الترويج للدعاية الخاصة بالمسلسل، معربا عن غضبه من المشاركة فيه بسبب ما تعرض له.

وحتى الآن لم تعلن أسرة المسلسل عن موقفها من انسحاب السعدني الرسمي، وهل سيتم تعديل السيناريو الخاص بباقي المشاهد تفاديا للأزمة، أم أن الشركة ستتفاوض معه للعودة مرة أخرى.