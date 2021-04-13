.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أزمة تضرب مسلسل زينة قبل عرضه بساعات.. السعدني ينسحب

أحمد السعدني في فيلم سوء تفاهم

أزمة تضرب مسلسل زينة قبل عرضه بساعات.. السعدني ينسحب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

بعد أيام من إعلان الفنان المصري أحمد السعدني عن غضبه مما يجري في مسلسل "كله بالحب" الذي يشارك في بطولته إلى جوار زينة وصابرين، وحيرته بأنه لا يعرف إن كان الأفضل له هو الانسحاب وتقديم شكوى إلى نقابة الممثلين، أم الاستمرار في التصوير حتى لا يتضرر باقي الزملاء والفنيين في المسلسل.

وفيات كورونا في أوروبا تتخطى عتبة المليون شخص صحة وفيات كورونا في أوروبا تتخطى عتبة المليون شخص

وأخيرا قرر الفنان المصري الانسحاب بشكل رسمي من المسلسل، وعدم المشاركة في تصوير باقي دوره، مع تقديم شكوى لنقيب الممثلين بخصوص ما تعرض له.

وأعلن السعدني عن انسحابه من المسلسل واصفا إياه بـ "المهزلة"، مع تقديم شكوى رسمية لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج، بسبب خرقها للعقد المبرم بينهما، مؤكدا تمسكه بكافة حقوقه المادية، ومعربا عن أسفه للجميع.

ليضع السعدني أسرة المسلسل في ورطة خاصة وأن العمل ينطلق عرضه مع الساعات المقبلة ضمن السباق الرمضاني، ولكن يبدو أن السعدني غاضب من التعامل على أن المسلسل من بطولة زينة وحدها، على الرغم من كونه بطولة جماعية.

الفنانة زينة
الفنانة زينة

وأبدى اندهاشه في اعتراضه السابق من كون مهمة الدعاية الخاصة بالمسلسل تقوم بها بطلة مشاركة في العمل، على الرغم من كونها مهمة شركة الإنتاج، ولم يشارك في الترويج للدعاية الخاصة بالمسلسل، معربا عن غضبه من المشاركة فيه بسبب ما تعرض له.

وحتى الآن لم تعلن أسرة المسلسل عن موقفها من انسحاب السعدني الرسمي، وهل سيتم تعديل السيناريو الخاص بباقي المشاهد تفاديا للأزمة، أم أن الشركة ستتفاوض معه للعودة مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب رسالة غامضة بين شيرين ودينا الشربيني..وعمرو دياب "ترند"
كشاف برشلونة: فينيسيوس خان النادي الكتالوني كشاف برشلونة: فينيسيوس خان النادي الكتالوني
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد