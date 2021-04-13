جديد حالة حورية فرغلي.. رابع عملية لترميم أنف وهذه التفاصيل

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن خضوعها لعملية جراحية رابعة بعد يومين وعودتها إلى مصر قريباً.

وطمأنت فرغلي جمهورها خلال اتصال هاتفي بأحد البرامج التلفزيونية على صحتها، وقالت إن بعد خضوعها للعملية الرابعة والأخيرة في سلسلة العمليات التي خضعت لها من أجل ترميم الأنف، سيحدد الأطباء بعدها موعد خروجها من المستشفى والعودة إلى مصر وذلك خلال 10 أيام.

واهتم رواد مواقع التواصل بالحالة الصحية للفنانة خلال الأشهر الماضية، وانهالت الدعوات لها بتمام الصحة، وهو الأمر الذي أثر إيجابا عليها. وأعربت خلال مقطع صوتي قبل شهر عن سعادتها بكم الحب والدعم الذي تلقته من الجمهور وقالت إنها لم تكن تعلم محبتها لدى جمهورها، خاصة أنها عانت لفترة من الإهمال والتجاهل من الجميع.

يذكر أن حورية فرغلي تتواجد منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية دقيقة لترميم الأنف، وذلك من خلال استئصال جزء من عظام القفص الصدري واستئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور وعانت من الاكتئاب واهتزت ثقتها في نفسها بحسب ما صرحت في أكثر من مناسبة.