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معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!

محمد رمضان و عمرو أديب

معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!

الممثل المصري اعتاد الرد بمشاهد من أعماله وأدخل عليها صوت عمرو أديب

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القاهرة- أحمد الريدي

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حلقة جديدة من حلقات الأزمة المتواصلة بين الفنان المصري محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، والمثارة منذ أيام على خلفية الانتقادات التي يوجهها أديب لرمضان، لكن الأخير يرفض التغاضي عنها أو الرد على مضمونها.

حيث تعمد رمضان أن يرد على أديب بمشاهد ساخرة من أعماله، وهو ما ظهر حينما نشر فيديو "بس يا بابا" للرد على أديب، وبعدها أعلن الإعلامي المصري عن مقاضاة محمد رمضان.

ووجه أديب رسالة شديدة اللهجة لمحمد رمضان قال فيها "لو محدش رباك أنا هربيك"، معلنا عن قبوله الدخول في تحد قضائي معه وتكليف محاميه بمقاضاة رمضان.

وفي تعليقه على حديث أديب، استعان رمضان مجددا بمشهد من مسلسل له وهو يتشاجر مع أحد الأشخاص، وتعمد رمضان أن يضع صوت عمرو أديب وهو يقول "مش انت بس يا محمد اللى عندك فلوس.. في ناس كتير عندها فلوس وقدك 100 مرة".

ليقوم محمد رمضان بعدها بطرح صاحب الصوت أرضا وضربه قائلا "وأنا مالي بيك"، ليعيد من جديد صوت عمرو أديب لصاحب الشخصية الملقاة على الأرض وهو يقول بلسان أديب "ولو محدش رباك أنا هربيك".

لتستمر الأزمة بين الثنائي في تصاعد، خاصة وأن الإعلامية لميس الحديدي دخلت بدورها على خط الأزمة، حينما غردت بتغريدة غير مفهومة، قيل أنها توجهها لمحمد رمضان.

وكتبت عبر حسابها في تويتر "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة، توليفه غير مسبوقة بصراحة".

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