.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فنانو فرنسا يحتلون أحد أعرق مسارحها

ناشطون أمام مسرح الاوديون الباريسي في حي سان جيرمان
فيروس كورونا

فنانو فرنسا يحتلون أحد أعرق مسارحها

احتجاجاً على إغلاق المرافق الثقافية في فرنسا بسبب جائحة كورونا وقانون إصلاح نظام البطالة الذي تؤجل الحكومة التصويت بشأنه

متابع الغاء المتابعة

ليث بزاري - باريس 

نشر في: آخر تحديث:

احتل ناشطون مسرح الاوديون الباريسي في حي سان جيرمان منذ الرابع من مارس احتجاجا على إغلاق المرافق الثقافية في فرنسا بسبب جائحة كورونا وقانون إصلاح نظام البطالة الذي تؤجل الحكومة التصويت بشأنه.

فقد تحولت صالات المسرح إلى غرف نوم وأصبحت قاعة الاستقبال مكانًا للإقامة.

ولحل هذه المشكلة تُعقد جمعيتان عامتان يوميًا للتشاور حول الخطوات التي يجب اتباعها للضغط على الحكومة.

ولاقى الحراك الثقافي عبر احتلال المسرح تجاوبا من الموسيقيين والممثلين وعاملي المسارح والتقنيين في مدن ومناطق أخرى في فرنسا، ما أدى إلى احتلال ما يقارب المئة مسرح من قبل هؤلاء.

ولم يمارس الفنانون حرفتهم منذ أكثر من عام، ولتوعية المواطن الفرنسي حول ظروفهم الاقتصادية والمهنية السيئة يقوم هؤلاء الفنانون بتقديم حفلات مجانية أمام مسرح أوديون بالرغم من منع تلك العروض من قبل السلطات الفرنسية لأكثر من مرة منذ احتلال المسرح قبل شهر ونصف الشهر.

بعد 4 أيام على وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تستأنف مهامها الأخيرة بعد 4 أيام على وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تستأنف مهامها

فمنذ فترة طويلة وهم يشكون من أوضاعهم المهنية المزرية وقرروا اليوم أن يصعدوا الحراك واحتلال المسرح هذا لكي تستمع الحكومة الفرنسية لمطالبهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها مسرح الاديون، إذ قام فنانون باحتلاله عام 1968 و1992 و2019 للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

بالرغم من المساعدة المادية التي وعدت بتقديمها وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو والتي تبلغ قيمتُها عشرين مليون يورو، يواصلُ أكثر من خمسين ممثلاً وموسيقيًا وفنيًا احتلالَهم لمسرح الاديون الذي يعدُّ من الأعرق في العاصمة الفرنسية.

23 صور
23 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السر في هرمونات وأطعمة.. كيف تحسن مزاجك وترفع معنوياتك؟ السر في هرمونات وأطعمة.. كيف تحسن مزاجك وترفع معنوياتك؟
شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد