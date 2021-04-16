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إصابة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم بكورونا

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم
دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم

إصابة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم بكورونا

كورونا يضرب العديد من المشاركين في مسلسل "عالم موازي"

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القاهرة- أحمد الريدي

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مع أول أيام شهر رمضان المبارك، أصيبت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم بعدوى كورونا المستجد، لتنضمان إلى قائمة مطولة من الفنانين الذين طالهم الفيروس.

دنيا سمير غانم تختار هذه المهنة بدلا من التمثيل ثقافة وفن دنيا سمير غانم تختار هذه المهنة بدلا من التمثيل

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنها تواصلت مع دلال عبد العزيز لتطمئن عليها وتأكدت من إصابتها بالفيروس المستجد هي وابنتها.

إلا أن الثنائي ملتزمتان بالعزل المنزلي خاصة وأن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، ولا تستلزم الذهاب إلى المستشفى، حيث تتلقيان العلاج داخل منزليهما.

وجاءت العدوى من خلال مشاركة دلال عبد العزيز وابنتها في مسلسل "عالم موازي" الذي تقوم ببطولته دنيا ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، كما طالت العدوى عددا آخر من المشاركين في المسلسل.

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