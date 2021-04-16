فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. "إيه اللي جابك تاني؟"

أثار ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس مجدداً في إعلان مصري جديد، موجة انتقادات لاذعة.

وهاجم مجموعة من النجوم المصريين، الفنانة اللبنانية معيدين تذكيرها بتصريحات سابقة اعتبرها البعض مسيئة إلى مصر، فبعد أن كتبت ميريام فارس تغريدة عبر حسابها على تويتر: " أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني أكون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغاليه علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر 😄😉 يا لهوي اصل فلوس مصر حلوه مش كده العيب مش عليكي . بس مصر بقي مش فرحانه بيكي pic.twitter.com/M1TJhwICLD — Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) April 15, 2021

وردت الفنانة منة فضالي، وكتبت "الله مش مصر كانت كوخة وانتي كتير وغالية على مصر؟ دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي #مصر خط أحمر ".

كما انتقد الفنان أحمد الشامي، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هي مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللي جابها تاني".

هي مش مريم فارس قالت ان هي بقي سعرها تقيل علي مصر ؟؟؟

هو ايه اللي جبها تاني ؟؟؟؟ — Ahmed Shamy (@AhmedShamy) April 15, 2021

بدوره، قال الفنان كريم عفيفي: "هي مش قالت إنها تقيلة على مصر.. جاية تعمل إعلانات عندنا ليه".

من جانبها، كتبت الفنانة عبير صبري أيضًا: “العيب مش عليها العيب على مصر اللي بيغلطوا فيها والمصريين يرجعوا يجيبوها، مع أنها مش إضافة".

كما علقت ريهام سعيد: "وكان أجرها كتير على مصر.. يلا ما هي أم الدنيا خلينا إحنا الكبار".

هى مش قالت انها تقيلة على مصر جاية تعمل اعلانات عندنا لية — Karimafifi1 (@Karimafifi11) April 14, 2021

وشارك رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالهجوم على الفنانة اللبنانية ووضعوها بمقارنة مع النجمة نانسي عجرم، التي ظهرت بإعلام مصري مشيدين بالأخيرة ومرحبين بتواجدها على الشاشات المصرية.

يشار إلى أن ميريام فارس كانت صرحت على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019: "أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم". الأمر الذي واجه سيلا من الهجوم على تلك التصريحات، ودعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا إلى مقاطعة أعمالها ومنع دخولها إلى مصر.