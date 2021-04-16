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وصفتها بـ"الملكة".. ماذا كتبت أحلام عن شريهان؟

أحلام
أحلام

وصفتها بـ"الملكة".. ماذا كتبت أحلام عن شريهان؟

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دبي - العربية.نت

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وصفت المطربة الإماراتية، أحلام، زميلتها الفنانة المصرية شريهان، بـ"الملكة" وهو لقب اشتهرت به الفنانة الخليجية، وذلك بعدما فاجأت النجمة الاستعراضية جمهورها بظهورها في إعلان ترويجي استعراضي لإحدى شبكات الاتصالات في مصر.

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وكتبت صاحبة "فدوة عيونك"، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، "‏عندما تعود ‎شريهان، يعود الفن المعتق بالذهب".

كما أضافت "هكذا هي دائما شريهانتنا الثمينة.. كل الحب لك يا عظيمة يا ملكة".

وظهرت شريهان بشعرها الطويل وبكامل لياقتها ورشاقتها رغم مرور سنوات طويلة على آخر أعمالها الاستعراضية. وجاء الإعلان بطريقة استعراضية تحكي فيه الفنانة رحلتها منذ الصغر وحلم الشهرة مروراً بالحادث الكبير الذي تعرضت له في العام 1989 والذي أدى إلى كسر في عمودها الفقري ورحلة علاجها، وصولاً إلى التعافي ورجوعها إلى جمهورها بشكل أقوى.

ورحب الجمهور بظهور نجمته الذي كان بمثابة المفاجأة الكبيرة غير المتوقعة، كما تبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير استعراضاتها التي تعبر عن رحلة كفاحها.

وغابت الفنانة شريهان عن الأعمال الفنية عام 2002 بعد إصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أشرس أنواع السرطانات، وخضعت لجراحة دقيقة لاستئصال الورم في فرنسا.

وتركت هذه العملية عددا كبيرا من الآثار الجانبية، حيث أصيبت شريهان بعدة مشكلات في أعصاب الوجه، مما جعلها تخوض تجربة أخرى مع عدد من الجراحات حتى تستعيد صحتها ومظهرها الذي تأثر من الجراحة الأصلية.

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