وفاة زوجة الفنان المصري خالد صالح متأثرة بكورونا

في خبر حزين ضرب الوسط الفني اليوم السبت، توفيت زوجة الفنان الشهير الراحل خالد صالح، وهي والدة الفنان أحمد خالد صالح، وحماة الفنانة هنادي هاني مهنا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعى الممثل المصري أحمد خالد صالح، والدته الدكتورة هالة زين، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

جاء ذلك، بعدما أعلن الفنان المصري خالد الصاوي، السبت، وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بكورونا.

ونعاها بقوله: "لا اله إلا الله.. إنا لله وانا اليه راجعون.. لا نقول إلا ما يرضى الله.. فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري.. الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين، حرم المرحوم أخي الذى لم تلده أمي، النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى..عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح".

وكان نجلها قد نشر صورة تجمعه بوالدته منذ أسبوع، وكتب "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين وصلى الله و سلم علي سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا على كل غالي لينا و يعدي الفترة دي على خير يا رب".

يذكر أن فيروس كورونا حصد حياة الكثيرين من الوسط الفني مؤخراً، أبرزهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان يوسف شعبان.