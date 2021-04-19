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الفنان أحمد سعد يفجر مفاجأة بشأن شقيقه في "ملوك الجدعنة"

عمروسعد وأحمد سعد

الفنان أحمد سعد يفجر مفاجأة بشأن شقيقه في "ملوك الجدعنة"

أحمد سعد خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية": الشريعي في أول عمل معه قال له عندما تغني تتر يجب أن تكون أنت البطل

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العربية.نت

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فجر المطرب أحمد سعد مفاجأة جديدة تعرض لأول مرة ألا وهي مشاركة شقيقه عمرو سعد، الغناء في دويتو مشترك بينهما داخل حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة".

وقال الفنان أحمد سعد، إن سبب حبه للغناء في تترات المسلسلات، هو الراحل عمار الشريعي، لأنه أول من عمل معه.

وأضاف سعد خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية"، أن الشريعي في أول عمل معه قال له "عندما تغني تتر يجب أن تكون أنت البطل" .

وأشار إلى أنه عندما يتم عرض تتر مسلسل عليه، يتقمص دور الشخصية وأبعادها، إلى أن أصبح متميزاً في هذا العمل.

ولفت إلى أنه حرص كل الحرص على تقديم تتر مسلسل الاختيار بصورة ترضي أمهات وأهالي الشهداء، قائلاً إن مسلسل الاختيار ليس قصة أسطورية لكهنا الحقيقة، وكان يجب أن أتقن الغناء وأن أصل إلى قلوب المستمعين وأهالي الشهداء والمصابين.

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