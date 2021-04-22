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وفاة مصطفى محرم مؤلف "لن أعيش في جلباب أبي"

مصطفى محرم
مصطفى محرم

وفاة مصطفى محرم مؤلف "لن أعيش في جلباب أبي"

الراحل يعد واحداً من أهم كتاب السيناريو في مصر

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القاهرة- أحمد الريدي

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غيب الموت الكاتب المصري مصطفى محرم، ظهر اليوم الخميس، بعد أن تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، فقضى بداخلها ساعات وبعدها تم الإعلان عن وفاته.

ورحل محرم عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82، وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، ظهر الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الراحل يعد واحدا من أهم كتاب السيناريو في مصر، حيث قدم عددا من السيناريوهات للسينما، أهمها "أهل القمة" و"الغرقانة" و"الحب فوق هضبة الهرم"، كما قدم في الدراما العديد من المسلسلات الهامة، وكانت له نجاحات كثيرة مع الراحل نور الشريف، حيث قدما معا "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي".

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ومن أهم المسلسلات التي كتبها محرم: "ريا وسكينة" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"الباطنية".

وكان مسلسل "خمس بنات" الذي قدم قبل 5 سنوات هو آخر الأعمال التي كتبها الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 110 أعمال فنية.

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