عمرو أديب يتحدث عن لعنة العمر: "اعملي فيديو تاني يا رمضان"

ما زالت الأزمة مشتعلة بين الفنان المصري محمد رمضان وابن بلده الإعلامي عمرو أديب، فقد شنّ الأخير على النجم هجوماً حاداً بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، إن الوفاة ستكون بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله، وفقاً لتعبيره.

كما وجّه رسالة لـ "لنمبر ون"، قائلا: "كمل يا محمد إنت ماشي في السكة الصح.. نفسي تقرأ الكلام اللي مكتوب عنك النهارده.. ربنا يدي كل واحد على أد نيته ويجعل كل دعاء الناس النهارده من نصيبك، الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال أذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان.. قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت.. والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني.. وربنا بيدي كل واحد على أد نيته".

كذلك عرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، واختتم قائلا: "روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان أرفع عليك قضية جديدة".

4 بلاغات ضد الفنان

أما عن الأزمة، فقد تقدم المحامي المصري طارق جميل سعيد، بأربع بلاغات للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح أديب أن المحامي الخاص به تقدم بـ 4 بلاغات للنائب العام وليس بلاغاً واحداً فقط، مشيرا إلى كونه أقدم على تنفيذ هذه الخطوة بعدما شعر أن هناك تعديا وغطرسة من قبل الطرف الآخر.

"مات مقهوراً"

الجدير ذكره أن الطيار المصري أشرف أبو اليسر، كان توفي أمس السبت، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، وذلك بعد انتهاء المشكلة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، عقب إلغاء وزارة الطيران ترخيصه مدى الحياة لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وعلى الرغم من أن الفنان قد نعى الرجل الراحل، إلا أن خبر الوفاة فجّر سخطاً واسعاً في الأوساط المصرية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل داعين للطيار بالرحمة، كما انهالت المنشورات والتعليقات التي تهاجم رمضان، معتبرينه سبباً رئيسياً في وفاة الرجل "مقهوراً".

إلى ذلك، أتت الوفاة بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار الراحل بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.