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منتج شهير يكشف أجور فنانات الكويت.. مبلغ كبير لإلهام الفضالة

إلهام الفضالة

منتج شهير يكشف أجور فنانات الكويت.. مبلغ كبير لإلهام الفضالة

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تحصل حاليا على 70 ألف دينار كويتي أي أكثر من 875 ألف ريال سعودي

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دبي - العربية.نت

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كشف المنتج الكويتي الشهير باسم عبدالأمير، عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات اللاتي تعاملن معه، موضحا كيف ارتفعت أجورهن عن الماضي بشكل كبير.

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وقال في لقاء تلفزيوني، إن الفنانة إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات (240 ألف ريال سعودي) ، بينما تحصل حاليا على 70 ألف دينار كويتي أي أكثر من 800 ألف ريال سعودي.

كما أضاف أن "الفنانة طيف تحصل حاليا على أجر يقدر بحوالي 20 إلى 25 ألف دينار كويتي، بينما في بدايتها كانت تحصل على 8 أو 10 آلاف دينار".

غدير السبتي
غدير السبتي

وتابع أن "الفنانة غدير السبتي كانت تحصل على 3 آلاف دينار كويتي، بينما حاليًا تحصل على 10 آلاف، أما الفنانة مرام البلوشي حصلت بمسلسل أبلة نورة في 2007 على 3 آلاف دينار كويتي وحاليا اجتهدت وأصبحت تحصل على أكثر من 20 ألف دينار كويتي“.

وأكد المنتج الكويتي وهو ممثل أيضاً أن "كل الفنانات الكويتيات يستحقن أجورهن لأنهن تعبن على أنفسهن"، مضيفاً أنهن "يحببن عملهن وفي حال انخفاض ميزانية المسلسل يوافقن على خفض أجورهن".

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