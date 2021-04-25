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هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته

محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر
محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته

محامي الراحل: "كأنه قلبه حاسس أنه هيموت"

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دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من وفاته عقب تدهور حالته الصحية، كشف محامي الطيار المصري أشرف أبو اليسر تفاصيل وصية تركها الراحل.

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فقد أوضح المحامي مجدي حلمي، أن الطيار الذي توفي أمس السبت، بعد أسابيع قليلة من تعويضه بـ6 ملايين جنيه يدفعها الفنان محمد رمضان عوضاً عن فقدان عمله، أن المبلغ الذي قضت به المحكمة أضحى من حق الورثة وأبناء الطيار.

"كأنه قلبه حاسس أنه هيموت"

كما أوضح أن الراحل كان أوصاه بالسرعة في تنفيذ الحكم، قائلاً: "كأنه قلبه حاسس أنه هيموت".

وأشار إلى أن الحالة الصحية للطيار أبو اليسر، تدهورت مؤخرا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مؤكداً أن صحته بدأت بالتراجع منذ بداية النزاع مع رمضان حيث تعرض لعدة أزمات نتيجة حالته النفسية السيئة.

كما أضاف أن الطيار كان راضياً بأي تعويض، ولم يكن المال بعينه، إلا أن ما أحزنه وأثقل عليه هو قرار استبعاده عن العمل، متابعاً: "كانت حالته النفسية سيئة مؤخرا بعد ما كان من أكفأ الطيارين في مصر".

لم يحدث أي تواصل

وعن الفنان محمد رمضان، فقال المحامي مجدي حلمي إنه لم يحدث أي تواصل من أحد الطرفين، ولم يتواصل رمضان مع الطيار خلال الفترة الأخيرة والعكس أيضا.

أما عما نشره رمضان من فيديوهات الدولارات، علق المحامي قائلا: "محمد رمضان حر في تصرفاته طالما هو متعرضش لينا بشيء لكن لو تعرضلنا بكلمة هناخد الإجراءات ضده".

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر
الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

شهر كامل في العناية المركزة

وعن الأيام الأخيرة للطيار، كشف حلمي أن الأزمة أثرت إلى حد كبير على صحته التي بدأت بالتدهور تدريجياً خصوصاً بعد سحب رخصة القيادة منه.

ولفت إلى أن الراحل قد تعرّض لعدة وعكات صحية بسبب سوء حالته النفسية التي كانت السبب الرئيسي في مرضه ودخوله العناية المركزة عدة مرات، وفي آخر مرة دخل العناية شهرا كاملا حتى توفي.

محمد رمضان
محمد رمضان

يشار إلى أن الطيار المصري أشرف أبو اليسر، كان توفي أمس السبت، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان عقب سحب وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.

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