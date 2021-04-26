إسماعيل يس يودي بمحمد رمضان للنائب العام.. تفاصيل البلاغ

واحدة تلو الأخرى، تنهال الأزمات على الفنان المصري محمد رمضان، فقد تقدم محام مصري صباح الاثنين، ببلاغ للنائب العام ضده اتهمه فيه بتعمد الإساءة للفنان الراحل اسماعيل يس.

وكشف المحامي سمير صبري مقدم البلاغ تفاصيله لـ "العربية.نت" معتبراً أن الفنان محمد رمضان تعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع.

وأضاف صبري أن رمضان يعتقد أنه الفنان الأول ويتناسى أن الفن رسالة.

تصريحات سابقة لرمضان تؤكد سوء النية

كما ذكر أن ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل "موسى" وبالشكل الذي سخر منه رمضان يؤكد سوء النية ووجود الدافع لدى الأخير بالتشهير بالفنان الراحل، مضيفاً أن المشهد أعاد للذاكرة تصريحات سلبية سابقة كان أدلى بها رمضان قبل 4 سنوات، أعلن فيها عن عدم حبه لأفلام الراحل والتي جسد فيها شخصية الجندي، ووصفها بأنها تسيء إلى الجيش المصري.

تراث مصري

وأضاف المحامي أن اسماعيل يس يعد تراثا مصريا يحترمه ويحبه الجميع، كما يعتبر واحدة من الأيقونات الفنية رفيعة المستوى المحفورة في ذاكرة ووجدان المصريين.

وأضاف أنه كان ومازال رغم رحيله منذ 49 عاماً الفنان الكوميدي الأوحد، في زمنه ولا يزال حتى الآن رقم واحد، ولا يزال الجمهور يتابع أعماله حتى اليوم.

كما أشار إلى أن رمضان تطاول على القامة الفنية في تصرف يعد إهانة لكل مصري.

الجدير ذكره أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان أعلن أمس أن أسرة الفنان الراحل اسماعيل ياسين تقدمت بشكوى إلى النقابة ضد رمضان بسبب مشهد من مسلسل "موسى" اعتبرته الأسرة غير لائق، مطالبة بالحصول على حق أدبي بتقديم اعتذار رسمي.

بدوره، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر لجوء أسرة الفنان الراحل للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإساءة التي تعرض لها، وقال في تدوينة له على فيسبوك أيضا باعتباره مقربا من الأسرة، إن عائلة الفنان الراحل لجأت للقانون وكلفت أحد المحامين الكبار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رمضان.

بعد أزمة وفاة الطيار

يشار إلى أن صبري كان قدم بلاغاً عاجلاً للنائب العام ضد رمضان أيضاً معتبراً أنه تعمده قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً، الذي توفي السبت الماضي، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان عقب سحب وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.

وأشارت المعلومات حينها إلى أن الحالة الصحية للطيار كانت تدهورت مؤخرا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، وأن صحته بدأت بالتراجع منذ بداية النزاع مع الفنان حيث تعرض لعدة أزمات نتيجة حالته النفسية السيئة.