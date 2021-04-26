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بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات

بلقيس وزوجها
بلقيس وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان

بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات

الفنانة اليمنية أوضحت سبب غياب زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف عن الظهور معها مؤخراً

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دبي - العربية.نت

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فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

بلقيس: الزواج لم يؤثر على الفن ولا أتعمد إثارة الجدل ثقافة وفن بلقيس: الزواج لم يؤثر على الفن ولا أتعمد إثارة الجدل

وقالت "رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه"، أتى ذلك في اتصال هاتفي مساء الأحد، مع برنامج "أم بي سي تريندنغ"، ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

كما أضافت صاحبة أغنية "يا هوى"، أنها لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي.

بلقيس وزوجها وطفلهما
بلقيس وزوجها وطفلهما

وأشارت إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة، رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بلقيس وعبد اللطيف تزوّجا في العام 2018 في حفل وصف بأنه أسطوري نظراً إلى التحضيرات الفخمة التي تميّز بها وسط مدينة دبي.

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