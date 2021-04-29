محمد رمضان ثانية.. أزمة أخرى من "رجل شقيان وزوجة مشهور"

يبدو أن هذه السنة لم تكن من السنوات الأوفر حظاً بالنسبة للفنان المصري محمد رمضان، وذلك بسبب توالي الأزمات عليه واحدة تلو الأخرى.

فبعد أزمة وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، والمناكفات مع الإعلامي عمرو أديب التي وصلت أروقة القضاء، والأخذ والرد مع عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خرجت لرمضان أزمة جديدة هذه المرة من خياط ملابس ساندته زوجة فنان معروف.

الحكاية بدأت مع اتهام مصمم أزياء مصري يدعى ​أشرف فجلة​ "النمبر1" بعدم دفع مستحقات 3 بدل كان صممها للفنان المصري.

وفي لقاء تلفزيوني، أعلن خياط الملابس الأمر، وكشف أنه أهدى رمضان معطفاً طويلاً أعجبه كثيراً ولم يأخذ ثمنه على أن يتم التعامل بينهما في المستقبل، وبعدها صمم فجلة لرمضان عدداً من الملابس بعضها ارتداها في كليب مافيا لكنه لم يسدد مستحقاتها.

"راجل شقيان وزوجة مشهور"

وأكد المصمم أن المبلغ الذي يدين به محمد رمضان ربما ليس كبيرا بالنسبة إليه، إلا أنه يمر بضائقة مادية هي ما دفعته للمطالبة، مشيراً إلى حرصه الشديد على علاقته بالفنان الذي كشف أنه زاره في مكتبه أكثر من مرة، إلا أن مدير أعمال الأخير تهرّب منه وتجاهل الرد، وأوضح قائلا: "أنا راجل شقيان والفلوس هتفرق معايا".

ويبدو أن هذه الحادثة قد استفزت ​ندى الكامل،​ زوجة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي،​ ما دفعها لتوجيه رسالة شديدة له في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتقد فيها رمضان، ومطالبته بدفع مستحقات الناس.

"ما تدفع يا نجم"

وقالت كامل: "ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي...أدفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل، وإلا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية، وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب، وملناش دعوة".

وتابعت، خلال منشورها، قائلة: "من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك... ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة versace صح.. يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها... بس العيب عليك دلوقت، مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده".

وأكملت: "الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك، ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا، الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك، اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف أو ناس أغنية جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه".

الجدير ذكره أن خلافاً كبيراً كان نشب العام الماضي بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بسبب أغنية أطلقها الأخير تحمل اسم "نمبر 2"، والتي اعتبر البعض أنها تحمل سخرية مبطنة من أغنية رمضان التي أطلقها قبل أعوام وتحمل اسم "نمبر 1"، لتتوالى بعدها فصول الحرب بردود مباشرة من الطرفين.

وقد توالت الأزمات مؤخراً بشكل كبير على الفنان محمد رمضان، حيث قدم فيه محامٍ مصري بلاغاً للنائب العام اتهمه فيه أنه تعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً، الذي توفي السبت الماضي، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان عقب سحب وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.

كما قدم المحامي ذاته بلاغاً آخر حول أزمة رمضان مع عائلة الفنان إسماعيل ياسين التي غضبت من الفنان بسبب مشهد عرض في مسلسل "موسى" بطولة رمضان لهذا العام.