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أخيراً.. خبر سار من الفنانة حورية فرغلي وأول صورة!

حورية الفرغلي
الفنانة حورية الفرغلي

أخيراً.. خبر سار من الفنانة حورية فرغلي وأول صورة!

ظروف قاسية وخطأ طبي أوقعوها بحالة نفسية سيئة وعزلة تامة

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القاهرة- أحمد الريدي

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سلسلة طويلة من الجراحات أجرتها الفنانة حورية فرغلي في الولايات المتحدة الأميركية لعلاج أنفها مما أصابه بسبب خطأ طبي، فقد أمضت الأخيرة أكثر من شهرين لإنهاء الجراحات الدقيقة، لتكشف أخيراً النبأ السار.

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فقد أعلنت الفنانة الشابة شفاءها، ونشرت صورة لها بمظهرها الجديد الذي اختلف كثيرا عما كانت عليه في الماضي، وعلقت قائلة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

الجدير ذكره أن فرغلي قد مرت قبل إجراء الجراحات بحالة نفسية سيئة للغاية، وطلبت من محبيها الدعاء لها.

عظام من الجسد وعزلة

وقد استعان الأطباء لإصلاح الخطأ بعظام من جسدها من أجل ترميم مكان الأنف، وأجرت العديد من العمليات الدقيقة ضمن رحلة علاجية طويلة.

وخلال الفترة الماضية ابتعدت حورية فرغلي عن الأعمال الفنية، وعاشت في عزلة تامة.

إلى ذلك، تلقت الفنانة آلاف التعليقات التي تهنئها على سلامتها من قبل زملائها ومحبيها.

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