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عقب إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى

دنيا سميرغانم تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
فيروس كورونا

عقب إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى

زوج دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان لـ "العربية.نت": أطلب من الجميع الدعاء لهما كي يمرا من الأزمة الصحية

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القاهرة- أحمد الريدي

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بعد أيام من إصابة ابنتهما دنيا بفيروس كورونا، دخل النجم المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى بعد إصابتهما بكوفيد 19، حسبما أكد زوج دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان.

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وكشف الإعلامي المصري في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز والدا زوجته دنيا سمير غانم أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ويتلقيان الرعاية حاليا في أحد المستشفيات.

ودخل الفنان الكبير أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

بدوره، طلب الإعلامي المصري من الجميع الدعاء لهما كي يمرا من الأزمة الصحية التي يعانيان منها في الوقت الحالي، وبالفعل كان هناك تفاعل كبير من الجمهور بعد انتشار أخبار إصابتهما.

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم

عزل منزلي

هذا وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

بدوره، أكد نقيب الممثلين أشرف زكي لـ"العربية.نت" أنه يفشل في الوقت الحالي في التواصل مع العائلة من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وظهرت عائلة سمير غانم بكثافة في شهر رمضان الحالي بعدما شاركوا في العديد من الإعلانات التجارية، إلا أن المسلسل الذي كان مقررا أن تطل به دنيا سمير غانم ووالدتها في رمضان تم تأجيله بسبب الإصابة بالفيروس المستجد.

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