"كوفيد 25".. جدل واتهامات بالاقتباس ورعب بسبب الواقع

حالة من الجدل أثارها مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف، وانطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجارى.

حيث يطل الشريف للمرة الأولى بمسلسل مكون من 15 حلقة، تكتبه زوجته إنجي علاء التي كانت دائما ما تتولى المسئولية الخاصة بالأزياء، إلا أنها هي مؤلفة المسلسل الجديد.

ومع عرض الحلقات الأولى من العمل، استحوذ على اهتمام الجميع خاصة وأن يوسف الشريف يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة لدى المتابعين في شهر رمضان، وعادة ما ينتظره جمهوره كل عام.

إلا أن المسلسل الجديد زادت أهميته بسبب ترقب الجميع لما سيقدمه الشريف في هذه القصة، بعد أن أكدت أسرة العمل في بداية الأمر أن المسلسل محاولة لمعرفة تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على المستقبل.

حيث تدور الأحداث في المستقبل، وهو ما ظهرت بعض التفاصيل التي تحاول التماشي مع الأمر ومن بينها الهاتف ذو الـ5 كاميرات.

غير أن الأحداث سببت لدى البعض حالة من الرعب بسبب حديث المسلسل عن وجود فيروس أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد، وأن لديه تأثيرات شديدة الخطورة على المخ ويتسبب في الإقدام على الانتحار.

كما تمثلت الأزمة في الكشف عن كون الفيروس مصنعا، قامت به شركة أدوية من خلال لقاح تم تصنيعه تسبب في ظهور الفيروس.

ذلك الأمر الذي رفضه البعض في ظل المخاوف التي تعاني منها البشرية في الوقت الحالي بسبب لقاح فيروس كورونا وما يثار حوله من تكهنات وخوف البعض من عملية التطعيم.

ولم يقف الأمر عند حد القصة وما يدور بداخلها وارتباطها بما يحدث في العالم في الوقت الحالي، حيث رأى البعض أنه من خلال الحلقات الخمس التي عرضت يظهر بعض الاقتباس من بعض الأعمال الأجنبية أهما فيلم "bird box" وفيلم "world war z”.

بعد أن ظهرت فكرة تحول البشر إلى "زومبي" وتشابهها مع ما حدث في فيلم براد بيت، وكذلك وجود فيروس ينتقل بالرؤية ويتسبب في الإقدام على الانتحار وهو ما تواجد في فيلم ساندرا بولوك.

إلا أن أسرة المسلسل ومؤلفته لم يردوا على كل ما أثير حول الاقتباسات، خاصة أن يوسف الشريف يفضل الانتظار حتى نهاية رمضان ويعقد وقتها لقاء مع وسائل الإعلام للرد على كافة التساؤلات، وإن كان الأمر من الصعب تنفيذه بسبب جائحة كورونا.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوار يوسف الشريف آيتن عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وهو من إخراج أحمد نادر جلال.