بعد فضائح وانفصال.. محمد رمضان يجمع سمية الخشاب بطليقها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات بصور تجمع للمرة الأولى الفنانة المصرية سمية الخشاب، بطليقها السابق المطرب أحمد سعد ويتوسطهما الفنان محمد رمضان، ليتضح لاحقا أنه مشهد من مسلسل "موسى" الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني.

ويعد هذا الاجتماع الأول للثنائي الشهير، بعد انفصالهما الذي وصل إلى القضاء وباتت خلافاتهم العنوان الأبرز في الوسط الفني في فترة سابقة.

كما نشر المطرب أحمد سعد على حسابه بموقع الصور "إنستغرام" صورا من كواليس حلقة مسلسل موسى الـ 21 في حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب، وهو يغني ويرقص بالفرح.

وعلق على صور الزفاف بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مع ذكر حساب محمد رمضان: "فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك يا حبيب قلبي"، متجاهلا ذكر حساب سمية الخشاب.

"خطفته مني"

وتعود قصة خلاف سمية الخشاب مع المطرب أحمد سعد، بعد أن فجرت الفنانة ريم البارودي مفاجأة في شهر مايو عام 2017 بعد إعلانها أنها كانت زوجة لأحمد سعد وليست خطيبته فقط، مشيرة إلى أن الطلاق وقع رسميًا بينهما قبل تحضير حفل زفافهما، لتنتشر لاحقاً العديد من الأخبار التي تفيد بزواج الأخير من سمية الخشاب، فيما أكدت البارودي أنها كانت سببا في تعارف الثنائي على بعضهما، لافتة إلى أن سمية الخشاب خطفت زوجها منها.

وفي أكتوبر 2017، شاركت سمية الخشاب جمهورها ببث مباشر من حفل عقد قرانها على أحمد سعد، وأوضحت النجمة المصرية أنها لم تخطف أحمد من زوجته ريم، لأنها لم تتزوجه إلّا بعد الاطّلاع على قسيمة طلاقهما.

خيانة.. وإدمان

بعد ذلك، فجرت سمية لاحقاً مفاجأة من خلال ظهورها الإعلامي المكثف، وكررت تحذيراتها من الارتباط بزوج "مدمن" فشل في العلاج، كما أكدت أنّ الرجل "الخائن" سيظل خائنًا، ويجب أن تتركه المرأة فورًا، في إشارات تخصّ حياتها الزوجية.

وفي 28 مارس 2018، فوجئ الجميع بإعلان أحمد سعد خبر انفصاله عن زوجته سمية الخشاب، ورغبته في التفرغ للعناية بولديه، ولكنّ تسريبات أكدت أنّ سعد بادر إلى إعلان الانفصال قبل أن تعلنه سمية، وأشارت فيه إلى معاناتها من غيرة زوجها بعد نجاح أعمالها الفنية، كما ألمحت لوجود أسباب أخرى يعلمها شقيقه عمرو سعد.

وأكدت سمية الخشاب في تصريح إعلامي، أن أحمد سعد أحدث لها عاهة مستديمة وأفقدها طحالها، بينما نفى سعد كل الاتهامات التي وجهت إليه من سمية.

واستطاع أحمد سعد أن يحصل على حكم بحبس سمية الخشاب 3 سنوات، بسبب تحريرها شيكا وعدم وجود رصيد كافِ وقتها في البنك، بدورها رفعت سمية الخشاب دعوى قضائية من أجل حصولها على مستحقاتها المادية.