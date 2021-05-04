بعد صورته مع أنبوب الأكسجين.. باسم ياخور يكشف عن حالته

طمأن الممثل السوري باسم ياخور متابعيه، على صحته بعد انتشار صورة له وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونشر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، صورة كتب فيها: "أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام شكراً من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم".

وكان الفنان الشهير، أثار ضجة قبل أيام بعد نشره صورة عبر خاصية "قصص فيسبوك". وظهر ياخور وهو يضع الأكسجين وبجانبه الأسطوانة، وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة "شكرا" فيما بدت عليه آثار التعب، فيما لم يوضح هل هو في المستشفى أم في منزله؟.

إلا أنه عّلق على الصورة، كاتبا : "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي في هذه الأيام الصعبة الماضية اللي مرت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.