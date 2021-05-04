.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد صورته مع أنبوب الأكسجين.. باسم ياخور يكشف عن حالته

باسم ياخور

بعد صورته مع أنبوب الأكسجين.. باسم ياخور يكشف عن حالته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طمأن الممثل السوري باسم ياخور متابعيه، على صحته بعد انتشار صورة له وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونشر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، صورة كتب فيها: "أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام شكراً من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم".

وكان الفنان الشهير، أثار ضجة قبل أيام بعد نشره صورة عبر خاصية "قصص فيسبوك". وظهر ياخور وهو يضع الأكسجين وبجانبه الأسطوانة، وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة "شكرا" فيما بدت عليه آثار التعب، فيما لم يوضح هل هو في المستشفى أم في منزله؟.

الصورة نشرها باسم ياخور عبر خاصية قصص فيسبوك
الصورة نشرها باسم ياخور عبر خاصية قصص فيسبوك

إلا أنه عّلق على الصورة، كاتبا : "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي في هذه الأيام الصعبة الماضية اللي مرت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من أهم رجال الأعمال الأثرياء.. 6 أسباب وراء نجاح بيل غيتس من أهم رجال الأعمال الأثرياء.. 6 أسباب وراء نجاح بيل غيتس
إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير
الأكثر قراءة
بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
سخرية من يوتيوبر مصرية.. أعدت سخرية من يوتيوبر مصرية.. أعدت "العشاء الأخير" لعائلتها
السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
سقطت من برج بطهران.. وفاة راعية مصالح أميركا بإيران سقطت من برج بطهران.. وفاة راعية مصالح أميركا بإيران
قبل أن تذهب
هل اللقاح سيطر على الوباء في بعض الدول؟
هل اللقاح سيطر على الوباء في بعض الدول؟
اكتشف المزيد