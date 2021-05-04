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تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب

أحمد سعد في زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب في مسلسل موسى

تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب

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القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من الجدل أثارها ظهور المطرب المصري أحمد سعد ضمن حلقات مسلسل "موسى" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وبالتحديد حينما قام بالغناء في حفل الزفاف الذي جمع محمد رمضان بسمية الخشاب.

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وأثار الأمر حيرة الجميع خاصة وأن الثنائي سعد وسمية الخشاب كانا متزوجين، وانفصلا بسبب أزمة كبرى واتهمت الأخيرة أحمد سعد بالاعتداء عليها وتدمير طحالها، ليأتي ظهورهما معا في المسلسل بمثابة المفاجأة الصادمة، كما أن المشهد الذي يوضح زواج موسى من حلاوتهم في الأحداث وقيام سعد بإحياء حفل الزفاف، كان متماشيا مع حالة الصدمة لدى الجمهور.

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إلا أن ما حدث بعدها يوحي بأن أزمة نشبت بين الثنائي، كانت مواقع التواصل الاجتماعي سببا رئيسيا فيها، حيث ظهرت العديد من الرسوم الساخرة من المشهد عبر السوشيال ميديا، للتعليق على المشهد الذي وقف فيه أحمد سعد إلى جوار محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بعد أن قام أحمد سعد عبر خاصية القصص المصورة في "إنستغرام" بإعادة نشر رسوم ساخرة، تحمل إساءة إلى طليقته.

فما كان من الأخيرة إلا نشر صورة لقرنين عبر حسابها الرسمي على تويتر، وهو ما اعتبره الجمهور يحمل إسقاطا على أحمد سعد.

وحتى الآن لم يتحدث أحد الثنائي عن كواليس الأمر، وسر ظهورهما معا، وهل انتهت الخلافات، أم أن السوشيال ميديا كانت سببا في إشعالها مرة أخرى؟.

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