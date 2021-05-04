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وفاة المطرب الشعبي المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

ماهر العطار في شبابه
ماهر العطار في شبابه

وفاة المطرب الشعبي المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

قالت نقابة الموسيقيين في بيان إن الراحل دخل المستشفى قبل أيام لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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نعت نقابة الموسيقيين في مصر المطرب ماهر العطار الذي توفي بعد صراع مع المرض اليوم الاثنين عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيان إن الراحل دخل المستشفى قبل أيام لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

ولد العطار عام 1938 بحي باب الشعرية في القاهرة وحصل على بكالوريوس التجارة ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية.

اشتهر بغناء اللون الشعبي في حقبتي الخمسينات والستينات من القرن العشرين كما شارك في بعض الأفلام السينمائية منها (حب وحرمان) و(احترسي من الحب) و(بنات بحري) و(النغم الحزين).

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ومن أشهر أغانيه (بلغوه) و(افرش منديلك على الرملة) و(مين يآمن لك مين) (ورد الجنانين) و(قمري أنا) و(قلبي سألته عليك) و(الحارس الله) و(دوبوني الغمزتين).

غاب عن الساحة الغنائية منذ سنوات بعيدة ولم يظهر سوى في لقاءات تلفزيونية محدودة للغاية.

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