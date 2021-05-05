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بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم

نشرت صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

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دبي - العربية.نت

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بعد نقل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، إلى العناية المركزة، خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن صمتها.

ونشرت دنيا عبر حسابها في "إنستغرام"، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لوالديها، وتم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن.

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.

إلى ذلك، أوضحت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل سمير غانم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناته من كسل في وظائف الكلى، ويخضع حالياً للعلاج. وأكدت مصادر مقربة منه تحسن حالته الصحية.

كما تخضع دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم نقلها للعناية المركزة.

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