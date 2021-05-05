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حبيب الحبيب يقلد محمد رمضان.. ولحظة انزلاقه تلفت الجمهور

حبيب الحبيب أثناء تقمصه شخصية محمد رمضان

حبيب الحبيب يقلد محمد رمضان.. ولحظة انزلاقه تلفت الجمهور

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دبي - العربية.نت

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أثار الفنان السعودي حبيب الحبيب، ضجة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تقليده الفنان المصري محمد رمضان، وأثنى كثيرون على أدائه.

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وقام النجم السعودي بتقليد حركات ورقصات الفنان المثير للجدل محمد رمضان في حلقة أمس الثلاثاء ببرنامج "ستوديو 21"، الذي يعرض على MBC.

كما لم يكتف بتقليد كليب النجم المصري الشهير في أغنية "بام بام"، بل قام بتجسيد لحظة انزلاق قدم محمد رمضان عندما سقط على مسرح مهرجان ضيافة في دبي لحظة تكريمه، قبل أن يتدارك الموقف بالنهوض، لتكون هذه اللحظة هي الأكثر تداولاً على منصات التواصل.

وعندما نهض حبيب الحبيب، وجده الجمهور داخل حمام السباحة وهو يرمي بالأموال التي يمتلكها، في تجسيد واضح لمشهد قال رمضان إنه من أحد كليباته القادمة، بعد أن فسره الجمهور على أنه سخرية من الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي حصل على حكم بتعويضه ماديا في قضية الطائرة الشهيرة.

إلى ذلك، رأى الجمهور أن حبيب الحبيب نجح في تقمص الشخصية وتفاعل الكثيرون معه.

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