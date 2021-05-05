.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما حجم ثروة عادل إمام.. هل تراجعت؟

عادل إمام
عادل إمام

ما حجم ثروة عادل إمام.. هل تراجعت؟

الزعيم كان الأعلى أجرا لسنوات طويلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عادت "ثروة" الفنان المصري عادل إمام إلى الأأضواء ثانية، بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبراً قديما عن حجم ثروته، منقولا عن موقع CELEBRITY NET WORTH، لافتين إلى أنها تجاوزت 100 مليون دولار رغم أن أموال الزعيم قدرت قبل عامين بأكثر من 250 مليون دولار.

بانتظار قرار فيسبوك.. ترمب يروج لمنصة بلا تعليقات! أميركا بانتظار قرار فيسبوك.. ترمب يروج لمنصة بلا تعليقات!

وظل عادل إمام الذي قدم للسينما والمسرح والدراما أعمالا لا تنسى منذ بدأ رحلته الفنية عام 1960، لسنوات طويلة الأعلى أجرا وجماهيرية في مصر والعالم العربي.

أملاك عادل إمام

إلا أنه لم يفصح يوما عن حجم ثروته الحقيقية في أي مقابلة طوال حياته، لكن تقارير سابقة أفادت بأنه يمتلك أكثر من نصف مليار جنيه مصري إضافة إلى عدد من العقارات والسيارات الفارهة منها ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس اس كلاس (Mercedes S Class، Mitsubishi pajero)، بعد أن كانت أول سيارة امتلكها الممثل المخضرم من نوع فيات (Fiat).

يشار إلى أن الزعيم ولد بمحافظة الدقهلية عام 1940، من أسرة فقيرة جداً تعيش حياةً متواضعة.

عادل إمام
عادل إمام

وفي المدرسة، عُرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخيه عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية، ثم تخرج لاحقاً من كلية الزراعة عام 1962، وخلال دراسته الجامعية ألف روايتي (موتى بلا قبور، ثورة الموتى).

أصدقاء الرحلة

ولعل من روائع الصدف، أن صدقي إمام في المدرسة (سعيد صالح، وصلاح سعداني) أصبحا زميلي عمل وتمثيل فيما بعد، وقدم معهما أجمل الأعمال التمثيلية لاسيما المسرحية.

بدأ أول أعماله المسرحية عام 1962م في مسرحية "هو وهي" ثم مسرحية "النصابين" عام 1966م وأبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي ضمت مجموعة من نخبة الفنانين المصريين عام 1970م واستمر عرضها 5 سنوات.

وفي السنوات الأخيرة لم يغب عن الدراما الرمضانية إلا أنه ابتعد هذا العام عن تقديم أي عمل فني لأسباب صحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد