.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام

عماد محرم

بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام

تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعرض الفنان المصري عماد محرم بطل الفيلم الشهير "العفاريت"، لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وذلك بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس.

فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا" ثقافة وفن فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"

وقالت داليا زوجة الفنان أمس الثلاثاء، إن زوجها تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، مضيفة: "أنه أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، ثم أجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية، ولاحقا أجرى مسحة ثانية وننتظر النتيجة".

وطالبت الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، وفقا لما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

عماد محرم
عماد محرم

يذكر أن عماد محرم قدم العديد من الأعمال الفنية واشتهر في أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه فيلم "العفاريت" مع عمرو دياب ومديحة كامل في 1990.

وكان آخر ظهور له العام الماضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني، تحدث فيها عن "العفاريت". وقال "أنا ما كنتش هعمل الدور ده في فيلم العفاريت لكن عملته لأني حسيت إن الفيلم ده هيسمع، وكان وشه حلو عليا وأنا عملت شخصية طيب مرة واحدة وأخدت جائزة وما كنتش عاوز اعمل شخصية الشر في الوقت ده، وعمرو دياب كان في عز نجوميته في الفيلم ده، وكنت عارف أن الفيلم هيتشاف"

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب
صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
قبل أن تذهب
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
اكتشف المزيد