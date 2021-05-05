بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام

تعرض الفنان المصري عماد محرم بطل الفيلم الشهير "العفاريت"، لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وذلك بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس.

وقالت داليا زوجة الفنان أمس الثلاثاء، إن زوجها تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، مضيفة: "أنه أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، ثم أجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية، ولاحقا أجرى مسحة ثانية وننتظر النتيجة".

وطالبت الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، وفقا لما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

يذكر أن عماد محرم قدم العديد من الأعمال الفنية واشتهر في أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه فيلم "العفاريت" مع عمرو دياب ومديحة كامل في 1990.

وكان آخر ظهور له العام الماضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني، تحدث فيها عن "العفاريت". وقال "أنا ما كنتش هعمل الدور ده في فيلم العفاريت لكن عملته لأني حسيت إن الفيلم ده هيسمع، وكان وشه حلو عليا وأنا عملت شخصية طيب مرة واحدة وأخدت جائزة وما كنتش عاوز اعمل شخصية الشر في الوقت ده، وعمرو دياب كان في عز نجوميته في الفيلم ده، وكنت عارف أن الفيلم هيتشاف"