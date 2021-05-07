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إصابة ياسمين عبد العزيز والعوضي بفيروس كورونا

ياسمين عبدالعزيز والعوضي
ياسمين عبدالعزيز والعوضي

إصابة ياسمين عبد العزيز والعوضي بفيروس كورونا

الثنائي التزم العزل المنزلي لحين الشفاء من فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

قبل أيام من انتهاء شهر رمضان، وعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، أصيب الثنائي بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن انتهيا من تصوير الأيام الأخيرة في المسلسل، ظهرت أعراض كورونا على ياسمين والعوضي، والتزما بالعزل المنزلي لحين الشفاء.

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

ويجد المسلسل نجاحا كبيرا لدى الجمهور، خاصة أنه يمثل البطولة الأولى التي تجمع ياسمين عبدالعزيز بزوجها العوضي في الدراما.

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وأعلن الثنائي عن زواجهما بشكل مفاجئ في العام الماضي، بعدما ترددت أنباء عن قصة حب تجمعهما.

وبعد إصابة كورونا، ينضم الثنائي إلى قائمة طويلة من النجوم الذين أصيبوا بالفيروس المستجد خلال الشهور الأخيرة خلال تصوير الأعمال الدرامية، وأبرزها إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز بالفيروس، وخروجهما من السباق الدرامي في اللحظات الأخيرة.

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