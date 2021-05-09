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الكوميديا تسيطر على أفلام العيد.. وكورونا يلغي العروض الخاصة

فيلم ثانية واحدة

الكوميديا تسيطر على أفلام العيد.. وكورونا يلغي العروض الخاصة

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القاهرة - أحمد الريدي

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أيام قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على موسم الدراما التلفزيونية، وانطلاق موسم العروض السينمائية في عيد الفطر المبارك، من خلال الأعمال التي تقرر عرضها في ذلك التوقيت.

ويشهد هذا الموسم وللعام الثاني على التوالي انخفاضا ملحوظا في الأعمال المشاركة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم قبل نحو عامين.

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كما تسببت في احتياطات خاصة فيما يخص دور العرض السينمائية التي كانت مغلقة لفترة، وبعد إعادة افتتاحها لم تعد بالسعة الكاملة الخاصة بها، وهو ما تسبب في إحجام صناع الأعمال عن تقديم أفلام كثيرة في تلك الفترة.

وفي موسم عيد الفطر السينمائي، أعلن صناع ثلاثة أعمال عن طرح أفلامهم في الموسم السينمائي، إلا أن صدمة كانت في انتظارهم بعد إعلان رئاسة الوزراء في مصر عن إغلاق كافة المحلات والمولات ودور العرض في التاسعة مساء لمدة أسبوعين.

ديدو
ديدو

وهو ما سيشمل الفترة الخاصة بالأعياد والإجازات، ما سيترتب عليه إلغاء حفلة التاسعة مساء وحفلة منتصف الليل، وهو ما سيعود بالسلب على الأعمال المتنافسة.

هذا وأول الأفلام التي تم الإعلان عن طرحها في عيد الفطر، هو فيلم "ديدو" الذي يقوم ببطولته كريم فهمي ومحمد ثروت وهدى المفتي وحمدي الميرغني، وهو مؤجل منذ فترة.

وتدور قصته في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يقررون سرقة عالم، ولكنه يحولهم بواسطة جهاز إلى أشخاص في حجم عقلة الإصبع، وهو ما يتسبب في العديد من الأمور الكوميدية.

ثانية واحدة
ثانية واحدة

وبعد الإعلان عن قرارات رئاسة الوزراء، أعلن صناع الفيلم عن إلغاء العرض الخاص، وأكد بطل الفيلم كريم فهمي أنه سيحضر الفيلم بصحبة الجمهور في الحفلات العادية.

وأوضح فهمي أن الفيلم مقتبس من عدد كبير من الأفلام الأجنبية، وذكر اسم العديد من الأفلام التي قدمت قصة عقلة الإصبع، حتى لا يقال بعدها إن الفيلم مقتبس أو مسروق.

ثاني الأعمال التي تتنافس في الموسم، هو فيلم "ثانية واحدة" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول شخصين هما دينا الشربيني ومصطفى خاطر. يتواجدان معا قبل أن يتعرضا إلى حادث يتسبب في وقوع حالة نفسية لخاطر ويعود بسببها إلى مرحلة الطفولة، معتقدا أن دينا الشربيني هي والدته، وهو ما يتسبب في مواقف طريفة تجمعهما.

ويشارك في الفيلم العديد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد الفيشاوي وفتحي عبد الوهاب وسوسن بدر، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

احمد نوتردام
احمد نوتردام

أما آخر الأفلام المتنافسة في السباق، هو فيلم أحمد نوتردام، الذي يقوم ببطولته رامز جلال وغادة عادل وحمدي الميرغني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الجرائم التي يرتكبها قاتل مجهول، وحينما يعلم صحافي شاب بتأثر القاتل بشخصية "أحدب نوتردام"، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه "أحمد نوتردام"، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يحول أنظار القاتل ناحيته.

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