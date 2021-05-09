.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سمير غانم في حالة حرجة.. ودنيا وإيمي تطلبان الدعاء

سمير غان يتوسط ابنتيه دنيا وإيمي

سمير غانم في حالة حرجة.. ودنيا وإيمي تطلبان الدعاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حين لا يزال النجم المصري سمير غانم في حالة حرجة وتحت التنفس الاصطناعي، نشرت ابنته الفنانة المصرية دنيا دعاء لوالديها سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام".

وكتبت "اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

من جانبها، طالبت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت نفس الأدعية التي نشرتها دنيا لوالديها، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء".

يذكر أن النجم سمير غانم ما زالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد مصدر طبي أنه لا يزال على جهاز تنفس اصطناعي بالعناية المركزة.

كما تخضع دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم نقلها للعناية المركزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لا عيديات".. الإمارات تحدد 5 إجراءات احترازية في الفطر
هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة
الأكثر قراءة
أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب
شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب
قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات! عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات!
10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر 10 أسباب تقف وراء تأخير نمو الشعر
قبل أن تذهب
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
اكتشف المزيد