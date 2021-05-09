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هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة

الصورة المتداولة والتي خضعت لـ"فوتوشوب" للفنان الإماراتي حسين الجسمي

هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟.. الفنان يرد بصورة

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دبي - العربية.نت

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أثارت صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" للفنان الإماراتي حسين الجسمي تظهر خضوعه لعملیة تجمیل في الأنف، وإطالة شعره، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج الأخير عن صمته بعد ساعات قليلة ويرد بطريقة غير مباشرة.

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وكشف صاحب "ستة الصبح" حقيقة الصورة التي تم إدخال تعديلات عليها، بنشره النسخة الأصلية عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يتناول كوبا من "حمص الشام"، على أحد كباري نهر النيل وسط القاهرة.

كما علق الجسمي قائلاً : "كلما زادت البساطة زاد الجمال"، في إشارة إلى أن الجمال يكمن في البساطة بعيدا عن عمليات التجميل.

3 أعمال غنائية اجتماعية

يشار إلى أنه مع بداية شهر رمضان الكريم، أطل النجم الإماراتي على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية، صورت بطريقة الفيديو كليب.

وحملن الأغنية الأولى عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه.

أما الثانية فأتت بعنوان "سر السعادة"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات وإخراج عمر هلال.

فيما حملت الأغنية الثالثة اسم "هل هلالك.. أبوظبي دارك"، من كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

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