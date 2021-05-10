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زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟

بلقيس وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان
بلقيس وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان

زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟

سلطان عبداللطيف في مقابلة إعلامية: واثق أن القانون سوف يأخذ مجراه، وبلقيس ستبقى غالية

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دبي - العربية.نت

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خرج رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي عن صمته للمرة الأولى، منذ إعلان زوجته رفع قضية خُلع رسمياً عليه في المحاكم الإماراتية قبل أسابيع، رافضاً التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

وقال في مقابلة لموقع "الإمارات نيوز": "هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج".

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كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً "أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً".

وأشار سلطان إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكدا أنه لن يتحدث أبدا عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي قد فاجأت جمهورها برفع قضية خلع ضد زوجها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

كما أضافت في تصريحات تلفزيونية: "أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء".

وتابعت: "بيننا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل".

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