.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

محمد رمضان يطلق أغنية "فيرساتشي بيبي".. ويتبرع بأرباحها

محمد رمضان يطلق أغنية "فيرساتشي بيبي".. ويتبرع بأرباحها

كامل أرباح الأغنية التي أطلقها الفنان على حسابه في "يوتيوب" ستذهب إلى "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

قبل ساعات من استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن إطلاق أغنية جديدة، بعد أن قدم في شهر رمضان مسلسله "موسى".

من فيديو كليب فيرساتشي بيبي
من فيديو كليب فيرساتشي بيبي

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رمضان أنه سيطرح بعد ساعات كليب جديد يحمل اسم "فيرساتشي بيبي"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وأشار إلى أن كامل أرباح الأغنية ستذهب إلى "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، موجهاً التهنئة لكافة جمهوره في الوطن العربي بمناسبة حلول عيد الفطر.

من فيديو كليب فيرساتشي بيبي
من فيديو كليب فيرساتشي بيبي
دولة تسجل رقماً قياسياً وتطعّم جميع البالغين ضد كورونا الأخيرة لقاح كورونا دولة تسجل رقماً قياسياً وتطعّم جميع البالغين ضد كورونا

وبعدها طرح رمضان الأغنية عبر منصته الرسمية على "يوتيوب"، واستطاعت في الأوقات الأولى أن تحقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وكان رمضان قد أطلق مقطع فيديو أكد فيه تضامنه الكامل مع "أشقائه الفلسطينيين"، متمنياً لهم أن "ينعموا بالاستقرار والنصر". كما تمنى الشفاء لكل المصابين والرحمة للمتوفين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تضامن فني واسع مع الفلسطينيين. وقد أكد الفنان عمرو مصطفى تحضيره لأغنية جديدة بعدة لغات "من أجل دعم الفلسطينيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد