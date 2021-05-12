محمد رمضان يطلق أغنية "فيرساتشي بيبي".. ويتبرع بأرباحها

قبل ساعات من استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن إطلاق أغنية جديدة، بعد أن قدم في شهر رمضان مسلسله "موسى".

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رمضان أنه سيطرح بعد ساعات كليب جديد يحمل اسم "فيرساتشي بيبي"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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وأشار إلى أن كامل أرباح الأغنية ستذهب إلى "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، موجهاً التهنئة لكافة جمهوره في الوطن العربي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وبعدها طرح رمضان الأغنية عبر منصته الرسمية على "يوتيوب"، واستطاعت في الأوقات الأولى أن تحقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وكان رمضان قد أطلق مقطع فيديو أكد فيه تضامنه الكامل مع "أشقائه الفلسطينيين"، متمنياً لهم أن "ينعموا بالاستقرار والنصر". كما تمنى الشفاء لكل المصابين والرحمة للمتوفين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تضامن فني واسع مع الفلسطينيين. وقد أكد الفنان عمرو مصطفى تحضيره لأغنية جديدة بعدة لغات "من أجل دعم الفلسطينيين".