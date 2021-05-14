.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سمية الخشاب تثير جدلا بـ"العصير الأخضر".. وتكشف مكوناته

سمية الخشاب

سمية الخشاب تثير جدلا بـ"العصير الأخضر".. وتكشف مكوناته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن أسرار جمال شعرها وبشرتها، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض.

بعد فضائح وانفصال.. محمد رمضان يجمع سمية الخشاب بطليقها ثقافة وفن بعد فضائح وانفصال.. محمد رمضان يجمع سمية الخشاب بطليقها

وقالت بطلة مسلسل "موسى" في لقاء مصور لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، بعدما وجهت لها عدد من الفتيات والنساء هذا السؤال، إن سر جمالها يعود إلى تناول العصير الأخضر بانتظام.

كما أشارت إلى أن فوائد العصير الأخضر لا تقتصر على كونه يعطي نضارة للبشرة، بالإضافة إلى جمال للشعر، بل يتخطى ذلك كونه يزيد من الطاقة والحيوية والنشاط للجسم، موضحة أنها تداوم على احتساء هذا العصير المفيد الخالي تمامًا من السكريات، والطبيعي 100%، عدة مرات خلال اليوم الواحد.

كما ردت على طلبات الحضور الذين تساءلوا عن مكونات هذا العصير، مؤكدة أنه طبيعي وسهل وقالت: مكونات العصير الأخضر كالآتي:
1/2 ربطة شبت
1/2 ربطة بقدونس
1/2 ربطة كرفس
1/2 ربطة جرجير
1/2 ربطة كزبرة خضراء
2 حبة خيار وحبتا تفاح وحبة من الكمثرى

وأكدت بطلة مسلسل "موسى" أن تناول هذا العصير يوميا، يعد مفيدًا جدًا للصحة.

هذا وانتشر المقطع المصور بشكل واسع، وأشار كثيرون إلى أن جمال الفنانة المصرية يعود لحقن البوتكس والفيلر، فيما أكد آخرون أن العصير الأخضر هو سر الجمال عن تجربة شخصية لهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني
حذف فيديو عن السياحة التركية.. ودعوات لإقالة الوزير حذف فيديو عن السياحة التركية.. ودعوات لإقالة الوزير
الأكثر قراءة
هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل
رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها
شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود
تهديد واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد يومين.. ماذا سيحدث؟ تهديد واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد يومين.. ماذا سيحدث؟
مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً
بعد الجدل.. بعد الجدل.. "فيديو الكفن" يطيح بمسؤولين أمنيين في مصر
قبل أن تذهب
كورونا يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتهنئة بعيد الفطر في الأردن
كورونا يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتهنئة بعيد الفطر في الأردن
اكتشف المزيد