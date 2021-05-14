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مات بآخر أدواره في "موسى".. وفاة فنان مصري بكورونا

محمد ريحان
محمد ريحان

مات بآخر أدواره في "موسى".. وفاة فنان مصري بكورونا

مات بآخر أدواره في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

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القاهرة- أحمد الريدي

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غيب الموت الفنان المصري محمد ريحان ظهر الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث دخل إلى مستشفى العزل قبل أن تعلن وفاته، في ظل معاناته من أزمات صحية أخرى.

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ورحل ريحان بعد مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني، حيث شارك في مسلسلي "موسى" الذي قام ببطولته محمد رمضان، وأدى فيه شخصية "الشيخ صالحين" جد "موسى" وللمصادفة أن ريحان توفي أيضا ضمن أحداث المسلسل، كما شارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني.

وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 150 عملا دراميا، وكانت له شهرة واسعة ببعض الأدوار التي قدمها في دراما تسعينيات القرن الماضي.

من جهتها، نعت نقابة الممثلين الفنان الراحل وأعلنت وفاته في مسقط رأسه بالشرقية، حيث دخل إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتوفي بداخلها بسبب مضاعفات الفيروس المستجد.

من أشهر الأدوار التي قدمها الراحل مشاركته في مسلسل "سوق العصر" بصحبة أحمد عبد العزيز ومسلسل "كناريا وشركاه" ومسلسل "إمام الدعاة"، حيث اعتاد على الظهور في شخصية الرجل الطيب.

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