.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. وفاة الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا

الفنانة نادية العراقية
الفنانة نادية العراقية
فيروس كورونا

مصر.. وفاة الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا

عانت الراحلة من فشل في وظائف الرئة كما وصلت نسبة الأكسجين لديها إلى 60 %

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

توفيت في القاهرة صباح اليوم الأحد الفنانة نادية العراقية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة وفاة والدتها اليوم الأحد داخل أحد المستشفيات الخاصة التي انتقلت إليه قبل أيام لتلقي العلاج.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة جراء مضاعفات فيروس كورونا حيث أصيبت به في 29 أبريل الماضي وعانت من فشل في وظائف الرئة، كما وصلت نسبة الأكسجين لديها إلى 60% ثم أصيبت بنزيف بالعين اليمنى وجلطة.

الفنانة الراحلة واولادها
الفنانة الراحلة واولادها

وكانت الفنانة نادية العراقية، واسمها فاتن فتحي، قد ولدت في محافظة بابل بالعراق في العام 1963، وعندما بلغت السادسة عشرة من عمرها تقدمت للعمل في الإذاعة العراقية ثم خاضت مجال الفن عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة ، وظهرت على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية حفلة سيد محترم.

لنقل المسافرين والطلاب وجرحى غزة ..مصر تفتح معبر رفح مصر لنقل المسافرين والطلاب وجرحى غزة ..مصر تفتح معبر رفح

انتقلت إلى مصر بعد زواجها من مواطن مصري عام 1997، وشاركت في عدة أدوار صغيرة وإعلانات، ثم واتتها الفرصة للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية واختارت لنفسها اسم نادية العراقية، وقالت إنها أرادت أن يظل معروفا للجميع أنها عراقية الجنسية.

وشاركت الراحلة في أفلام أبو العربي، وقلب اسود، وتتح، والألماني، وكلام جرايد، وكلمني شكرا، والكبار، ودكان شحاتة، وبالألوان الطبيعية، وأفريكانو، وعايز حقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا صلاح عبدالله للعربية.نت: لهذا السبب أنا "حزين" من الاختيار 2
سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية قبل هذه السن سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية قبل هذه السن
الأكثر قراءة
"نسل الأغراب" يطيح بمخرجه محمد سامي.. والسبب زوجته!
فيديو لاعتقال 2 من 3 برازيليين تكاتفوا على مصري وقتلوه فيديو لاعتقال 2 من 3 برازيليين تكاتفوا على مصري وقتلوه
بعد 16 شهراً من التوقف.. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى بعد 16 شهراً من التوقف.. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى
تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة.. تفاصيل مفاجئة تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة.. تفاصيل مفاجئة
واتساب نفّذت تهديدها.. قيّدت الخدمة لمن رفض التحديث واتساب نفّذت تهديدها.. قيّدت الخدمة لمن رفض التحديث
بعد أزمة مسلسل بعد أزمة مسلسل "نسل الأغراب".. فنانة مصرية تشمت بنجومه
قبل أن تذهب
في رسالة لإيران.. واشنطن تواصل حشد قواتها في الخليج العربي
في رسالة لإيران.. واشنطن تواصل حشد قواتها في الخليج العربي
اكتشف المزيد