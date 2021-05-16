مصر.. وفاة الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا

توفيت في القاهرة صباح اليوم الأحد الفنانة نادية العراقية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة وفاة والدتها اليوم الأحد داخل أحد المستشفيات الخاصة التي انتقلت إليه قبل أيام لتلقي العلاج.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة جراء مضاعفات فيروس كورونا حيث أصيبت به في 29 أبريل الماضي وعانت من فشل في وظائف الرئة، كما وصلت نسبة الأكسجين لديها إلى 60% ثم أصيبت بنزيف بالعين اليمنى وجلطة.

وكانت الفنانة نادية العراقية، واسمها فاتن فتحي، قد ولدت في محافظة بابل بالعراق في العام 1963، وعندما بلغت السادسة عشرة من عمرها تقدمت للعمل في الإذاعة العراقية ثم خاضت مجال الفن عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة ، وظهرت على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية حفلة سيد محترم.

انتقلت إلى مصر بعد زواجها من مواطن مصري عام 1997، وشاركت في عدة أدوار صغيرة وإعلانات، ثم واتتها الفرصة للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية واختارت لنفسها اسم نادية العراقية، وقالت إنها أرادت أن يظل معروفا للجميع أنها عراقية الجنسية.

وشاركت الراحلة في أفلام أبو العربي، وقلب اسود، وتتح، والألماني، وكلام جرايد، وكلمني شكرا، والكبار، ودكان شحاتة، وبالألوان الطبيعية، وأفريكانو، وعايز حقي.