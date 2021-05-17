بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"

يبدو أن محاولات الصلح قد نجحت وانتهت الأزمة التي لم تستمر سوى 48 ساعة بين الفنانة المصرية مها أحمد، والثنائي أحمد السقا وأمير كرارة، أبطال مسلسل "نسل الأغراب".

انتهاء الأزمة جاء على خلفية هجوم مها أحمد على الثنائي بعد فشل مسلسلهما وفقدانهما للبطولة، لحساب ممثلة لم يتعد عمرها الفني العام الواحد، بحسب تعبيرها، وحديث مها أحمد عن موقفين جمعاها بالثنائي حينما كانت ترغب في العودة للوقوف أمام الكاميرا من جديد، ولكنهما لم ينصفاها وتجاهلاها.

إلا أن الساعات الماضية شهدت محاولات للصلح من قبل بعض الأطراف، حيث كانت نشوى مصطفى تسعى لحدوث الأمر، وكذلك الفنان أحمد التهامي، بالإضافة لإصدار نقابة الممثلين بيانا تحذر فيه من التراشق عبر شبكات التواصل.

ولم تمر سوى ساعات حتى تحدث الفنان أحمد السقا للمرة الأولى، ليعلن عن انتهاء الأزمة، بعدما كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا "العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. عفا الله عما سلف يا أختي العزيزة مها".

تلك الكلمات التي جاءت بشكل مفاجئ على الرغم من كون مها أحمد لم تصدر اعتذارا عما حدث منها حتى الآن، إلا أنها لاقت استحسان الجميع الذي اعتاد على هذه المواقف من أحمد السقا.

ويبدو أن هذه الكلمات ستجبر مها أحمد على الاعتذار عما بدر منها تجاه أحمد السقا، وهجومها عليها ووصفها له بـ"الندل"، وهو ما لم يعاتبها عليه، واكتفى بإعلان انتهاء الأزمة.