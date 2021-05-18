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"في مرحلة الخطر".. جديد الحالة الصحية لسمير غانم

سمير غانم ودلال عبد العزيز
سمير غانم ودلال عبد العزيز

"في مرحلة الخطر".. جديد الحالة الصحية لسمير غانم

مستشار السيسي يكشف تفاصيل جديدة للحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

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دبي - العربية.نت

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فيما لا تزال المعلومات حول الفنان المصري القدير سمير غانم شحيحة، كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

وقال تاج الدين يوم الاثنين، إن المعلومات التي بحوزته تفيد بأن غانم في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة دقيقة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستتضح الأمور.

أما بالنسبة لزوجته دلال عبد العزيز، فلفت إلى أنها تحتاج لمتابعة حثيثة.

من جهتها، أوضحت مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة نهال عنبر أن وضع الفنانين مستقر إلى حد كبير، مستدركة "لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل، إثر إصابتهما بفيروس كورونا قبل قرابة الشهر".

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على أجهزة التنفس

كما أكدت أن الثنائي ما زالا يصارعان الفيروس، ويتلقيان البروتوكول العلاجي الخاص بكوفيد-19، ولا يزالان بحاجة إلى البقاء على أجهزة التنفس الصناعي.

بدوره أشار الطبيب المعالج إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات حالتهما، إلا من خلال النتائج السلبية للمسحات المنتظر إجراؤها في الوقت المناسب، إلا أن المشكلة الرئيسية ستظل في الآثار الجانبية التي سيخلفها الفيروس.

يشار إلى أن أقوال المصادر المقربة من الفنانين، كانت تضاربت في الفترة الأخيرة. ففي حين أكد البعض أن سمير غانم وضع على جهاز تنفس صناعي أملا في تحسنه مجدداً بسبب تدهور وضعه الصحي خصوصاً أنه يعاني من مشكلات في الكلى، بينما لا تزال دلال تصارع المرض داخل العناية المركزة. لفت آخرون إلى أنهما تحسنا، مضيفين أن الممثلة المصرية لم تعد متصلة بجهاز التنفس الصناعي لعدم حاجتها إليه.

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