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بعمر الـ50.. طفلة في أحضان نعومي كامبل

العارضة نعومي كامبل خلال مشاركتها بتقديم تصاميم ساون لورن لربيع 2020
العارضة نعومي كامبل

بعمر الـ50.. طفلة في أحضان نعومي كامبل

المتحدث باسم العارضة المعروفة رفض تقديم مزيد من المعلومات

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دبي - العربية.نت

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في حادثة نادرة، أعلنت عارضة الأزياء نعومي كامبل، البالغة من العمر 50 عاما، الثلاثاء، على حسابها على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أماً لطفلة.

ونشرت الشخصية المعروفة صورة لها وهي تضع قدمي الطفلة في يدها، وأعلنت أنه تم اختيارها لتكون أما لنعمة صغيرة جميلة.

كما أضافت: "يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي. ليس هناك حب أعظم من ذلك".

إلى ذلك، رفض المتحدث باسم كامبل تقديم مزيد من المعلومات، في حين توالت التهاني من شخصيات أخرى في عالم صناعة الأزياء.

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